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Фильмография
Милле Динесен
Mille Dinesen
Киноафиша
Персоны
Милле Динесен
Милле Динесен
Mille Dinesen
Дата рождения
17 марта 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Романтическая актриса
Биография Милле Динесен
Родилась 17 марта 1974 года. Дания.
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5.6
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Фильмография Милле Динесен
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Swinger
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Рецензия
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Мои африканские приключения
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