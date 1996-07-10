Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Микель Иглесиас
Mikel Iglesias
Киноафиша
Персоны
Микель Иглесиас
Микель Иглесиас
Mikel Iglesias
Дата рождения
10 июля 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.2
Чёрный снег
(2017)
5.4
Эпидемия
(2013)
Фильмография Микель Иглесиас
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2017
2013
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.2
Чёрный снег
Nieve negra
криминал, драма, детектив
2017, Испания / Аргентина
5.4
Эпидемия
Los Ultimos Dias
приключения, триллер, фантастика
2013, Испания
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667