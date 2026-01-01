Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Мэтт Вульф
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Награды и номинации Мэтт Вульф
Matt Wolf
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Награды и номинации Мэтт Вульф
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Сандэнс 2020
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2017
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Сандэнс 2015
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2008
Лучший документальный фильм
Номинант
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