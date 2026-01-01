Яннис Пападопулос

Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026

В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома

Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто

Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?

Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября

Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя

Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей

«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал

«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите

Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах