Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Нора Аунор
Награды
Награды и номинации Нора Аунор
Nora Aunor
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Нора Аунор
Венецианский кинофестиваль 2012
Best Actress
Победитель
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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