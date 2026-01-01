«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость

Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»

Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»

Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»

Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?

Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли