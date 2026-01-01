Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэвид Трелфолл
Награды
Награды и номинации Дэвид Трелфолл
David Threlfall
О персоне
Фильмография
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дэвид Трелфолл
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA 2012
Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Номинант
Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Actor
Номинант
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить