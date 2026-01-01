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Награды и номинации Дэвид Трелфолл

David Threlfall
Награды и номинации Дэвид Трелфолл
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Номинант
 Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Actor
Номинант
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