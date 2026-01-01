Оповещения от Киноафиши
Мария Виейра Maria Vieira
Мария Виейра

Maria Vieira

Дата рождения
2 марта 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Золотая клетка 7.2
Золотая клетка (2013)

Фильмография Мария Виейра

Жанр
Год
Золотая клетка 7.2
Золотая клетка La cage dorée
короткометражный 2013, Франция / Португалия
Смотреть трейлер
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
