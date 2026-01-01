Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Энцо Д’Ало
Награды
Награды и номинации Энцо Д’Ало
Enzo D'Alò
О персоне
Награды
Награды и номинации Энцо Д’Ало
Венецианский кинофестиваль 2013
Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2012
Best Film (Venice Days)
Номинант
Берлинале 2023
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
Номинант
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