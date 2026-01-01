Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Масаюки Акихиро
Masayuki Akehi
Киноафиша
Персоны
Масаюки Акихиро
Масаюки Акихиро
Masayuki Akehi
Дата рождения
17 марта 1937
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
8.3
Грендайзер
(1975)
5.8
Киборг 009:Легенда о супергалактике
(1980)
Фильмография Масаюки Акихиро
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
1980
1975
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Режиссер
2
5.8
Киборг 009:Легенда о супергалактике
Cyborg 009 gekijô ban: chô ginga densetsu
анимация, фантастика, аниме
1980, Япония
8.3
Грендайзер
боевик, мелодрама, аниме
1975, Япония
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667