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Фильмография
Наоко Кубо
Naoko Kubo
Киноафиша
Персоны
Наоко Кубо
Наоко Кубо
Naoko Kubo
Дата рождения
24 сентября 1932
Возраст
93 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Любовные письма
(1953)
6.6
Бродяга самурай
(1964)
Фильмография Наоко Кубо
6.6
Бродяга самурай
Kaze no bushi
мелодрама, драма, исторический
1964, Япония
7.1
Любовные письма
Koibumi
драма, мелодрама
1953, Япония
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