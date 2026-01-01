Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Малак Джахам Хазал
Malak Djaham Khazal
Малак Джахам Хазал
Малак Джахам Хазал
Malak Djaham Khazal
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Камень терпения
(2012)
Фильмография Малак Джахам Хазал
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7
Камень терпения
The Patience Stone
военный, драма
2012, Афганистан / Франция / Германия / Великобритания
Смотреть трейлер
