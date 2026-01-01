Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Диабло Коуди
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Награды и номинации Диабло Коуди
Diablo Cody
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Награды
Награды и номинации Диабло Коуди
Оскар 2008
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
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