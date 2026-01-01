Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Максим Поздоровкин
Maxim Pozdorovkin
Киноафиша
Персоны
Максим Поздоровкин
Максим Поздоровкин
Maxim Pozdorovkin
Карьера
Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot
(2013)
6.2
Криптополис
(2021)
5.7
Правда о роботах-убийцах
(2018)
Фильмография Максим Поздоровкин
Жанр
Все
Анимация
Документальный
Мюзикл
Год
Все
2021
2018
2013
Все
3
Фильмы
3
Актер
1
Режиссер
2
Продюсер
1
6.2
Криптополис
Cryptozoo
анимация
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Правда о роботах-убийцах
The Truth About Killer Robots
документальный
2018, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot
Pussy Riot: A Punk Prayer
документальный, мюзикл
2013, Россия / Великобритания
