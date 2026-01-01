Максим Поздоровкин

Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе

Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно

Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)

«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части

Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды

Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

«Перекосило лицо»: тяжелобольная Крючкова спустя долгое время показалась на публике — вот как она выглядит