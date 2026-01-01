Оповещения от Киноафиши
Максим Поздоровкин Maxim Pozdorovkin
Максим Поздоровкин

Maxim Pozdorovkin

Карьера
Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Показательный процесс: История Pussy Riot 7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot (2013)
Криптополис 6.2
Криптополис (2021)
Правда о роботах-убийцах 5.7
Правда о роботах-убийцах (2018)

Фильмография Максим Поздоровкин

Жанр
Год
Криптополис 6.2
Криптополис Cryptozoo
анимация 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Правда о роботах-убийцах 5.7
Правда о роботах-убийцах The Truth About Killer Robots
документальный 2018, США
Показательный процесс: История Pussy Riot 7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot Pussy Riot: A Punk Prayer
документальный, мюзикл 2013, Россия / Великобритания
Новости о Максим Поздоровкин
«Наш новый президент» удивил «Санденс»: на фестивале состоялась премьера нового русско-американского фильма
