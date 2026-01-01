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Награды и номинации Дарья Белова

Daria Belova
Награды и номинации Дарья Белова
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Премия "Открытие Никон"
Победитель
Премия "Открытие"
Победитель
Берлинале 2023 Берлинале 2023
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Международный студенческий фильм
Номинант
С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме
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Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
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Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
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