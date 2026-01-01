Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Джошуа Оппенхаймер
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Награды и номинации Джошуа Оппенхаймер
Joshua Oppenheimer
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Награды
Награды и номинации Джошуа Оппенхаймер
Оскар 2016
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2014
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2014
Лучший документальный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Human Rights Film Network Award
Победитель
Golden Mouse
Победитель
Competition
Победитель
Best Euro-Mediterranean Film
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2015
Премия за лучший фильм о мире
Победитель
Берлинале 2013
Документальный фильм
Победитель
Панорама
Победитель
ММКФ 2015
Документальный фильм
Номинант
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