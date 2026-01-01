Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Кейт Дэвис
Награды
Награды и номинации Кейт Дэвис
Kate Davis
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кейт Дэвис
Оскар 2018
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Сандэнс 2001
Документалистика
Победитель
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