Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Риз Грэхэм
Награды
Награды и номинации Риз Грэхэм
Rhys Graham
О персоне
Награды
Награды и номинации Риз Грэхэм
Берлинале 2006
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший молодежный фильм
Номинант
Берлинале 2014
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
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В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
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Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
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Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»
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