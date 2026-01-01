Оповещения от Киноафиши
Алекс Хендрикс
Alex Hendricks
Алекс Хендрикс
Алекс Хендрикс
Alex Hendricks
Дата рождения
13 июля 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Берген-оп-Зом, Нидерланды
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
5.7
Андроид
(2013)
4.3
Гангстердам
(2017)
Фильмография Алекс Хендрикс
Жанр
Все
Комедия
Триллер
Год
Все
2017
2013
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.3
Гангстердам
Gangsterdam
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Андроид
App
триллер
2013, Нидерланды
Смотреть трейлер
