Алекс Хендрикс Alex Hendricks
Киноафиша Персоны Алекс Хендрикс

Алекс Хендрикс

Alex Hendricks

Дата рождения
13 июля 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Берген-оп-Зом, Нидерланды
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Андроид 5.7
Андроид (2013)
Гангстердам 4.3
Гангстердам (2017)

Фильмография Алекс Хендрикс

Жанр
Год
Гангстердам 4.3
Гангстердам Gangsterdam
комедия 2017, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Андроид 5.7
Андроид App
триллер 2013, Нидерланды
Смотреть трейлер
