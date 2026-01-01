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Награды и номинации Роб Эшфорд

Rob Ashford
Награды и номинации Роб Эшфорд
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Choreography
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
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