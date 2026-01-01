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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мишель Папинеши
Michel Papineschi
Киноафиша
Персоны
Мишель Папинеши
Мишель Папинеши
Michel Papineschi
Дата рождения
24 августа 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Франция, Франция
Популярные фильмы
7.2
Однажды в лесу
(2013)
Фильмография Мишель Папинеши
7.2
Однажды в лесу
Once in the Forest
документальный
2013, США / Франция
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