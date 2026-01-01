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Фильмография
Мириам Чарлейнс
Myriam Charleins
Киноафиша
Персоны
Мириам Чарлейнс
Мириам Чарлейнс
Myriam Charleins
Дата рождения
12 июня 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Красавица и чудовище
(2014)
Фильмография Мириам Чарлейнс
6.8
Красавица и чудовище
La belle & la bête
мелодрама, фэнтези, триллер
2014, Франция
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