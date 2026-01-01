Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Сол Дибб
Награды
Награды и номинации Сол Дибб
Saul Dibb
О персоне
Награды
Награды и номинации Сол Дибб
BAFTA 2024
Limited Drama
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Drama Series
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
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