Максим Панфилов
Максим Панфилов

Дата рождения
26 сентября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер

Популярные фильмы

6.2
Иван сын Амира (2013)
Без вины виноватые 6.1
Без вины виноватые (2008)
Иван Денисович 5.6
Иван Денисович (2021)

Фильмография Максим Панфилов

Жанр
Год
Иван Денисович 5.6
Иван Денисович Ivan Denisovich
драма 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
6.2
Иван сын Амира Ivan syn Amira
драма 2013, Россия
Смотреть трейлер
Без вины виноватые 6.1
Без вины виноватые Innocent Guilty
драма 2008, Россия
