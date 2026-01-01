Оповещения от Киноафиши
Максим Панфилов
Maksim Panfilov
Максим Панфилов
Maksim Panfilov
Дата рождения
26 сентября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Популярные фильмы
6.2
Иван сын Амира
(2013)
6.1
Без вины виноватые
(2008)
5.6
Иван Денисович
(2021)
Фильмография Максим Панфилов
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2021
2013
2008
Все
3
Фильмы
3
Продюсер
2
Режиссер
1
Сценарист
1
5.6
Иван Денисович
Ivan Denisovich
драма
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Иван сын Амира
Ivan syn Amira
драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
6.1
Без вины виноватые
Innocent Guilty
драма
2008, Россия
