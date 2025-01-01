Меню
Награды и номинации Хирокадзу Корээду
Hirokazu Koreeda
Награды и номинации Хирокадзу Корээду
Каннский кинофестиваль 2023
Квир-пальма
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2013
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший фильм
Номинант
