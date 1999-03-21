Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мелюсин Маянс
Mélusine Mayance
Киноафиша
Персоны
Мелюсин Маянс
Мелюсин Маянс
Mélusine Mayance
Дата рождения
21 марта 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.8
Михаэль Кольхаас
(2013)
5.7
Холостяки в отрыве
(2013)
5.5
Рики
(2009)
Фильмография Мелюсин Маянс
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Фантастика
Год
Все
2013
2009
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.8
Михаэль Кольхаас
Michael Kohlhaas
исторический, драма
2013, Франция / Германия
Смотреть трейлер
5.7
Холостяки в отрыве
Les gamins
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
5.5
Рики
Ricky
фантастика, драма, комедия
2009, Франция / Италия
Смотреть трейлер
