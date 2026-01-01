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Неманья Бечанович Nemanja Becanovic
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Неманья Бечанович

Nemanja Becanovic

Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Супермаркет 6.2
Супермаркет (2023)
Mother Mara 5.7
Mother Mara (2024)
Последняя глава 5.7
Последняя глава (2011)

Фильмография Неманья Бечанович

Mother Mara 5.7
Mother Mara Majka Mara
драма 2024, Босния и Герцеговина / Люксембург / Черногория / Сербия / Словения / Швейцария
Супермаркет 6.3
Супермаркет Supermarket
комедия, драма 2023, Черногория
Последняя глава 5.7
Последняя глава The Ascent
триллер, ужасы, драма 2011, Черногория
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