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Фильмография
Аарон Эмбри
Aaron Embry
Киноафиша
Персоны
Аарон Эмбри
Аарон Эмбри
Aaron Embry
Дата рождения
10 ноября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Беллфлауэр (Калифорния), США
Популярные фильмы
7.6
Нью-орлеанский экспресс
(2012)
5.7
Дитя божье
(2013)
5.2
Долгий дом
(2018)
Фильмография Аарон Эмбри
Жанр
Все
Документальный
Драма
Мюзикл
Год
Все
2018
2013
2012
Все
3
Фильмы
3
Композитор
2
Актер
1
5.2
Долгий дом
The Long Home
драма
2018, США
5.7
Дитя божье
Child of God
драма
2013, США
Смотреть трейлер
7.6
Нью-орлеанский экспресс
Big Easy Express
мюзикл, документальный
2012, США
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