Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Леопольдин Серр
Léopoldine Serre
Киноафиша
Персоны
Леопольдин Серр
Леопольдин Серр
Léopoldine Serre
Дата рождения
14 июля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.5
Понетт
(1996)
6.3
Дозор Джунглей: Кругосветка
(2023)
5.8
Семья Вольберг
(2009)
Фильмография Леопольдин Серр
6.3
Дозор Джунглей: Кругосветка
Les As de la Jungle 2
приключения, анимация
2023, Франция
Смотреть трейлер
5.8
Семья Вольберг
La famille Wolberg
драма, комедия
2009, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
7.5
Понетт
Ponette
драма
1996, Франция
Показать еще
«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Не только новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: 5 новых российских детективов, которые готовят на 2026–2027 годы
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить