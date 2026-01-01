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Явор Бахаров
Yavor Baharov
Киноафиша
Персоны
Явор Бахаров
Явор Бахаров
Yavor Baharov
Дата рождения
12 июля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.5
Я плюю на ваши могилы 2
(2014)
6.2
Не нравишься ты мне
(2021)
Фильмография Явор Бахаров
6.3
Не нравишься ты мне
I don't like you
драма
2021, Болгария
6.5
Я плюю на ваши могилы 2
I Spit on Your Grave 2
триллер, ужасы
2014, США
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