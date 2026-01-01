Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мельхиор Деруэ
Melchior Derouet
Киноафиша
Персоны
Мельхиор Деруэ
Мельхиор Деруэ
Melchior Derouet
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.7
Принцесса и воин
(2000)
7.1
Париж, я люблю тебя
(2006)
6.7
Только представь!
(2012)
Фильмография Мельхиор Деруэ
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2012
2006
2000
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.7
Только представь!
Imagine
драма
2012, Польша / Португалия / Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
7.1
Париж, я люблю тебя
Paris, je t aime
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.7
Принцесса и воин
Der Krieger und die Kaiserin
драма, мелодрама
2000, Германия
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667