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Фильмография
Мира Авад
Mira Awad
Киноафиша
Персоны
Мира Авад
Мира Авад
Mira Awad
Дата рождения
11 июня 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Оставшееся время
(2009)
6.6
Зайтун
(2012)
Фильмография Мира Авад
6.6
Зайтун
Zaytoun
драма, приключения, военный, триллер
2012, Великобритания / Израиль
Смотреть трейлер
7.1
Оставшееся время
The Time That Remains
драма, исторический
2009, Бельгия / Франция / Италия / Палестина / ОАЭ / Великобритания
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