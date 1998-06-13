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Абдалла Эль-Акал Abdallah Akal
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Абдалла Эль-Акал

Abdallah Akal

Дата рождения
13 июня 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Тель-Авив, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой триллеров

Популярные фильмы

Образ победы 6.6
Образ победы (2021)
Зайтун 6.6
Зайтун (2012)
Зажечь в Касбе 6.5
Зажечь в Касбе (2012)

Фильмография Абдалла Эль-Акал

Жанр
Год
Образ победы 6.6
Образ победы Tmunat Hanitzahon
драма, исторический, военный 2021, Израиль
Зайтун 6.6
Зайтун Zaytoun
драма, приключения, военный, триллер 2012, Великобритания / Израиль
Смотреть трейлер
Зажечь в Касбе 6.5
Зажечь в Касбе Rock Ba-Casba
военный 2012, Израиль / Франция
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