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Фильмография
Абдалла Эль-Акал
Abdallah Akal
Киноафиша
Персоны
Абдалла Эль-Акал
Абдалла Эль-Акал
Abdallah Akal
Дата рождения
13 июня 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Тель-Авив, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Образ победы
(2021)
6.6
Зайтун
(2012)
6.5
Зажечь в Касбе
(2012)
Фильмография Абдалла Эль-Акал
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Приключения
Триллер
Год
Все
2021
2012
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.6
Образ победы
Tmunat Hanitzahon
драма, исторический, военный
2021, Израиль
6.6
Зайтун
Zaytoun
драма, приключения, военный, триллер
2012, Великобритания / Израиль
Смотреть трейлер
6.5
Зажечь в Касбе
Rock Ba-Casba
военный
2012, Израиль / Франция
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