Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Пенн Джиллетт
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Награды и номинации Пенн Джиллетт
Penn Jillette
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Награды
Награды и номинации Пенн Джиллетт
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Reality Program
Номинант
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Reality Program
Номинант
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Music and Lyrics
Номинант
Outstanding Music and Lyrics
Номинант
BAFTA 2014
Лучший документальный фильм
Номинант
Лучший документальный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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