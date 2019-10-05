Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Марчелло Джордани
Marcello Giordani
Киноафиша
Персоны
Марчелло Джордани
Марчелло Джордани
Marcello Giordani
Дата рождения
25 января 1963
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 октября 2019
Место рождения
Аугуста, Италия
Популярные фильмы
7.9
Троянцы LIVE
(2012)
7.6
Франческа да Римини
(2012)
Фильмография Марчелло Джордани
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.6
Франческа да Римини
Francesca da Rimini
опера
2012, США
7.9
Троянцы LIVE
The Metropolitan Opera HD Live. Les Troyens
опера
2012, США
