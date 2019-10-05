Оповещения от Киноафиши
Марчелло Джордани Marcello Giordani
Марчелло Джордани

Marcello Giordani

Дата рождения
25 января 1963
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 октября 2019
Место рождения
Аугуста, Италия

Фильмография Марчелло Джордани

Жанр
Год
Франческа да Римини 7.6
Франческа да Римини Francesca da Rimini
опера 2012, США
Троянцы LIVE 7.9
Троянцы LIVE The Metropolitan Opera HD Live. Les Troyens
опера 2012, США
