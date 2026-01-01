Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Юлипяа
Maria Ylipää
Мария Юлипяа
Мария Юлипяа
Maria Ylipää
Дата рождения
8 августа 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Юлёярви, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Ведомый 2
(2026)
6.4
Мисс "Голубые джинсы"
(2012)
6.4
Luottomies-elokuva: All In
(2024)
Фильмография Мария Юлипяа
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Семейный
Триллер
Год
Все
2026
2024
2023
2016
2012
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
7
Ведомый 2
Luottomies-elokuva: Lepoloma
комедия
2026, Финляндия
6.4
Luottomies-elokuva: All In
Luottomies-elokuva: All In
комедия
2024, Финляндия
6
Арнольд Каутиус и счастливый камень
Arnold Cautious and the Happiness Stone
семейный
2023, Финляндия / Латвия
5.8
Облик убийцы
Tappajan näköinen mies
триллер, криминал
2016, Финляндия
6.4
Мисс "Голубые джинсы"
Miss Farkku-Suomi
драма
2012, Финляндия
