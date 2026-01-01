Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Юлипяа Maria Ylipää
Киноафиша Персоны Мария Юлипяа

Мария Юлипяа

Maria Ylipää

Дата рождения
8 августа 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Юлёярви, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

7.0
Ведомый 2 (2026)
Мисс "Голубые джинсы" 6.4
Мисс "Голубые джинсы" (2012)
Luottomies-elokuva: All In 6.4
Luottomies-elokuva: All In (2024)

Фильмография Мария Юлипяа

Жанр
Год
7
Ведомый 2 Luottomies-elokuva: Lepoloma
комедия 2026, Финляндия
Luottomies-elokuva: All In 6.4
Luottomies-elokuva: All In Luottomies-elokuva: All In
комедия 2024, Финляндия
Арнольд Каутиус и счастливый камень 6
Арнольд Каутиус и счастливый камень Arnold Cautious and the Happiness Stone
семейный 2023, Финляндия / Латвия
Облик убийцы 5.8
Облик убийцы Tappajan näköinen mies
триллер, криминал 2016, Финляндия
Мисс "Голубые джинсы" 6.4
Мисс "Голубые джинсы" Miss Farkku-Suomi
драма 2012, Финляндия
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше