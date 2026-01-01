Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Матти Киннунен
Matti Kinnunen
Матти Киннунен
Матти Киннунен
Matti Kinnunen
Дата рождения
11 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.4
Мисс "Голубые джинсы"
(2012)
6.0
Полиция Хельсинки
(2022)
Фильмография Матти Киннунен
6
Полиция Хельсинки
драма, криминал, триллер
2022, Финляндия
6.4
Мисс "Голубые джинсы"
Miss Farkku-Suomi
драма
2012, Финляндия
