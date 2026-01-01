Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мартина МакКачон
Martine McCutcheon
Киноафиша
Персоны
Мартина МакКачон
Мартина МакКачон
Martine McCutcheon
Дата рождения
14 мая 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Хакни, Великобритания
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Реальная любовь
(2002)
5.9
Прыжок
(2008)
Фильмография Мартина МакКачон
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2008
2002
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.9
Прыжок
Jump!
драма
2008, Австрия
7.6
Реальная любовь
Love Actually
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Рецензия
