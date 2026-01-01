Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Миика Улакко
Miika Ullakko
Миика Улакко
Миика Улакко
Miika Ullakko
Дата рождения
1 января 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
5.2
Крысиный король
(2012)
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.2
Крысиный король
Rat King
драма, триллер
2012, Финляндия / Эстония
