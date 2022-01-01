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Скоро в прокате "Треугольник печали"
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Фильмография
Лиза Ниеми
Lisa Niemi
Киноафиша
Персоны
Лиза Ниеми
Лиза Ниеми
Lisa Niemi
Карьера
Актриса, Режиссер
Популярные фильмы
Последний танец
(2003)
5.5454545
Стальной рассвет
(1987)
5.230769
Фильмография Лиза Ниеми
Жанр
Все
Боевик
Драма
Мелодрама
Приключения
Фантастика
Год
Все
2003
1987
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
Режиссер
1
5.5
Последний танец
One Last Dance
драма, мелодрама
2003, Канада
5.2
Стальной рассвет
Steel Dawn
приключения, боевик, фантастика
1987, США
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