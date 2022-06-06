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Эрик Нестеренко Eric Nesterenko
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Эрик Нестеренко

Eric Nesterenko

Дата рождения
31 октября 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
6 июня 2022
Карьера
Актер
Рост
187 см
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Молодая кровь 6.2
Молодая кровь (1986)

Фильмография Эрик Нестеренко

Молодая кровь 6.2
Молодая кровь Youngblood
мелодрама, драма, спорт 1986, США
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