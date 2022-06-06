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О персоне
Фильмография
Эрик Нестеренко
Eric Nesterenko
Киноафиша
Персоны
Эрик Нестеренко
Эрик Нестеренко
Eric Nesterenko
Дата рождения
31 октября 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
6 июня 2022
Карьера
Актер
Рост
187 см
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Молодая кровь
(1986)
Фильмография Эрик Нестеренко
6.2
Молодая кровь
Youngblood
мелодрама, драма, спорт
1986, США
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