О персоне
Фильмография
Награды
Мартен Перзиль
Marten Persiel
Персоны
Персоны
Мартен Перзиль
Мартен Перзиль
Marten Persiel
Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Тут вам не Калифорния
(2012)
Фильмография Мартен Перзиль
Жанр
Все
Документальный
Исторический
Спорт
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
7.3
Тут вам не Калифорния
This Ain't California
документальный, исторический, спорт
2012, Германия
