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Награды и номинации Свен Нюквист

Sven Nykvist
Награды и номинации Свен Нюквист
Оскар 1984 Оскар 1984
Лучшая операторская работа
Победитель
Оскар 1974 Оскар 1974
Лучшая операторская работа
Победитель
Оскар 1989 Оскар 1989
Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986 Каннский кинофестиваль 1986
Лучший художественный вклад
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая операторская работа
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая операторская работа
Номинант
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