Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Свен Нюквист
Награды
Награды и номинации Свен Нюквист
Sven Nykvist
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Свен Нюквист
Оскар 1984
Лучшая операторская работа
Победитель
Оскар 1974
Лучшая операторская работа
Победитель
Оскар 1989
Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Лучший художественный вклад
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая операторская работа
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая операторская работа
Номинант
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