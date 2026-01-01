Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Джеймс Дирден
Награды
Награды и номинации Джеймс Дирден
James Dearden
О персоне
Награды
Награды и номинации Джеймс Дирден
Оскар 1988
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Берлинале 1978
Лучший короткометражный фильм
Победитель
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