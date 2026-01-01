Оповещения от Киноафиши
Мерете Фольдштедлунд Merete Voldstedlund
Киноафиша Персоны Мерете Фольдштедлунд

Мерете Фольдштедлунд

Merete Voldstedlund

Дата рождения
8 февраля 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Итальянский для начинающих 7.1
Итальянский для начинающих (2000)
Волк на пороге 6.1
Волк на пороге (1986)

Фильмография Мерете Фольдштедлунд

Жанр
Год
Итальянский для начинающих 7.1
Итальянский для начинающих Italiensk for begyndere
комедия, драма, мелодрама 2000, Дания
Волк на пороге 6.1
Волк на пороге Oviri
биография, драма 1986, Дания / Франция
