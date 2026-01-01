Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мерете Фольдштедлунд
Merete Voldstedlund
Киноафиша
Персоны
Мерете Фольдштедлунд
Мерете Фольдштедлунд
Merete Voldstedlund
Дата рождения
8 февраля 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Итальянский для начинающих
(2000)
6.1
Волк на пороге
(1986)
Фильмография Мерете Фольдштедлунд
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2000
1986
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.1
Итальянский для начинающих
Italiensk for begyndere
комедия, драма, мелодрама
2000, Дания
6.1
Волк на пороге
Oviri
биография, драма
1986, Дания / Франция
