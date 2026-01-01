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Скоро в прокате «Бегущая»
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Ларри Гельман
Награды
Награды и номинации Ларри Гельман
Larry Gelman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ларри Гельман
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Series
Номинант
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
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