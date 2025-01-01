Меню
Роберт Клауз
Награды
Награды и номинации Роберт Клауз
Robert Clouse
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Роберт Клауз
Оскар 1965
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1963
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1965
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
