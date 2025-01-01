За шикарными алмазными подвесками королевы в советских «Трех мушкетерах» была целая охота? Старнно! Ведь они стоили копейки

Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле»

В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок

Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали

«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище

Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»

Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х

Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека

«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях