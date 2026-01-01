Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шэйн Карри Shane Curry
Киноафиша Персоны Шэйн Карри

Шэйн Карри

Shane Curry

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Кукольный дом 5.0
Кукольный дом (2012)

Фильмография Шэйн Карри

Кукольный дом 5
Кукольный дом Dollhouse
драма 2012, Ирландия
Смотреть трейлер
Показать еще
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше