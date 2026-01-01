Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айна Альфредссон
Aina Alfredsson
Киноафиша
Персоны
Айна Альфредссон
Айна Альфредссон
Aina Alfredsson
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Эмигранты
(1971)
Фильмография Айна Альфредссон
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1971
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8
Эмигранты
Utvandrarna
драма
1971, Швеция
Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667