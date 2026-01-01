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Минди Крист Myndy Crist
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Минди Крист

Myndy Crist

Дата рождения
5 февраля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Детройт, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Менталист 8.3
Менталист (2008)
До смерти красива 7.3
До смерти красива (2009)
Два с половиной человека 7.0
Два с половиной человека (2003)

Фильмография Минди Крист

Мрачные небеса 6.9
Мрачные небеса Dark Skies
триллер 2013, США
Смотреть трейлер
До смерти красива 7.3
До смерти красива
драма, комедия 2009, США
Морская полиция: Лос-Анджелес 6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал 2009, США
Менталист 8.3
Менталист
драма, криминал, детектив 2008, США
Два с половиной человека 7
Два с половиной человека
комедия 2003, США
Отбой 5.4
Отбой Hanging Up
комедия, драма 2000, США / Германия
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