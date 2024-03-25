Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Терешко
Aleksandr Tereshko
Киноафиша
Персоны
Александр Терешко
Александр Терешко
Aleksandr Tereshko
Дата рождения
3 декабря 1962
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
25 марта 2024
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Слуга
(1988)
5.6
Парижская любовь Кости Гуманкова
(2004)
4.7
Карнавал по-нашему
(2014)
Фильмография Александр Терешко
4.7
Карнавал по-нашему
мелодрама
2014, Россия
5.6
Парижская любовь Кости Гуманкова
Parizhskaya lyubov Kosti Gumankova
комедия, мелодрама
2004, Россия
7.2
Слуга
Sluga
драма
1988, СССР
